Основано на реальных событиях. Май 1984 года. Майкл проходит отбор в телешоу «Как стать миллионером». Он идеальный участник — обычный работяга, для которого попасть на любимое телешоу — мечта всей жизни. Неожиданно для всех он проходит в финал состязания и претендует на рекордный за всю историю телевизионных игр выигрыш, ставя программу под угрозу банкротства. Сбитые с толку феноменальной удачливостью Майкла, организаторы шоу подозревают его в мошенничестве и пытаются раскрыть его истинные мотивы. Но Майкл не просто счастливчик или аферист — он нечто большее.