Как приручить бизона

Оставшись без родителей, Мэри и Том на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране, где их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч. В поисках нового дома они столкнутся с коварными злодеями, познакомятся с неожиданными союзниками и обретут особенного друга, который навсегда изменит их судьбу.
- Режиссёр
- Хуан Хесус Гарсия Галоча, Педро Солис Гарсия
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2024-08-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Фэнтези, Комедия