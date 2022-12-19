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Как приручить бизона

Оставшись без родителей, Мэри и Том на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране, где их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч. В поисках нового дома они столкнутся с коварными злодеями, познакомятся с неожиданными союзниками и обретут особенного друга, который навсегда изменит их судьбу.

Режиссёр
Хуан Хесус Гарсия Галоча, Педро Солис Гарсия
Продолж.
93 мин.
Премьера
2024-08-22 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези, Комедия

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