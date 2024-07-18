Как найти сокровища

Юный Бо прославился своими фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей — камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего, как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ!