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Как найти сокровища

Юный Бо прославился своими фантастическими изобретениями, с помощью которых он умеет проходить сквозь стены, уменьшаться до размера микроба, превращаться в великана и даже путешествовать во времени. Но однажды он становится героем совсем других новостей — камеры слежения замечают его в музее древностей, где пропали императорские сокровища. Вундеркинду Бо не остается ничего, как собрать друзей и отправиться на поиски похищенных сокровищ!

Режиссёр
Ван Юньфэй
Продолж.
101 мин.
Премьера
2024-07-18 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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