Как Иван в сказку попал

Жил да был, не в некотором царстве, а в нашем с вами российском государстве, мальчик Иван Добрынин, который не любил русские сказки и не верил в них. До того момента, пока случайно не попал в волшебный сундук… Чтобы вернуться домой из мира русских сказок, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Алексей Нужный
- Актёры
- Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачева, Санта Нужная, Пелагея, Мирон Проворов, Наталья Бондарь, Вадим Пушкин, Анастасия Добрынина, Сергей Козлов, Константин Иванов, Татьяна Щанкина, Любовь Рубцова
- Премьера
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17 сентября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Комедия