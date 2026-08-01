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Как Иван в сказку попал

Жил да был, не в некотором царстве, а в нашем с вами российском государстве, мальчик Иван Добрынин, который не любил русские сказки и не верил в них. До того момента, пока случайно не попал в волшебный сундук… Чтобы вернуться домой из мира русских сказок, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг.

Страна
Россия
Режиссёр
Алексей Нужный
Актёры
Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачева, Санта Нужная, Пелагея, Мирон Проворов, Наталья Бондарь, Вадим Пушкин, Анастасия Добрынина, Сергей Козлов, Константин Иванов, Татьяна Щанкина, Любовь Рубцова
Премьера
17 сентября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Комедия

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