Как Иван в сказку попал

Жил да был, не в некотором царстве, а в нашем с вами российском государстве, мальчик Иван Добрынин, который не любил русские сказки и не верил в них. До того момента, пока случайно не попал в волшебный сундук… Чтобы вернуться домой из мира русских сказок, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг.