К. Коровин: мой друг Федя

Спектакль рассказывает о жизни выдающегося художника Константина Коровина в период жизни за рубежом — о времени, когда за внешней суетой парижской жизни скрываются одиночество, тоска по России и попытка сохранить внутренний свет. В чужой стране Коровин живёт воспоминаниями: о юности, о театре, о друзьях, о той России, которую уже нельзя вернуть, но можно вновь и вновь воскрешать на холсте и в памяти.

Особое место в спектакле занимают его встречи с Фёдором Шаляпиным — близким другом, собеседником, человеком такой же огромной творческой силы и такой же трагической судьбы.

Их разговоры полны юмора, боли, самоиронии и нежности к прошлому.

Это история не только о двух великих художниках, но и о цене таланта, дружбе и верности себе.

Сквозь личную драму Коровина спектакль раскрывает судьбу целого поколения русского зарубежья — людей, вынужденных жить вдали от дома, но продолжающих нести его в себе.