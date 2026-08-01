Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
21°
Чтв, 20
23°
ЦБ USD 85.01 0.47 18/08
ЦБ EUR 98.34 0.83 18/08
Нал. USD 85.90 / 86.25 18/08 14:30
Нал. EUR 99.45 / 100.50 18/08 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 329
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 579
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 833
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 284
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
К. Коровин: мой друг Федя
21 августа в 19:00
Театр

К. Коровин: мой друг Федя

Театр драмы

Спектакль рассказывает о жизни выдающегося художника Константина Коровина в период жизни за рубежом — о времени, когда за внешней суетой парижской жизни скрываются одиночество, тоска по России и попытка сохранить внутренний свет. В чужой стране Коровин живёт воспоминаниями: о юности, о театре, о друзьях, о той России, которую уже нельзя вернуть, но можно вновь и вновь воскрешать на холсте и в памяти.

Особое место в спектакле занимают его встречи с Фёдором Шаляпиным — близким другом, собеседником, человеком такой же огромной творческой силы и такой же трагической судьбы.

Их разговоры полны юмора, боли, самоиронии и нежности к прошлому.

Это история не только о двух великих художниках, но и о цене таланта, дружбе и верности себе.

Сквозь личную драму Коровина спектакль раскрывает судьбу целого поколения русского зарубежья — людей, вынужденных жить вдали от дома, но продолжающих нести его в себе.

Режиссёр
Олег Сапиро
Актёры
Олег Сапиро, Кирилл Кусков
Возраст
12+