Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
10°
Сбт, 02
11°
ЦБ USD 97.05 -0.28 31/10
ЦБ EUR 105.22 -0.22 31/10
Нал. USD 96.45 / 97.17 30/10 18:35
Нал. EUR 104.03 / 105.15 30/10 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
7 264
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
9 868
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
12 620
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
12 477
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Изгоняющий дьявола: Апокалипсис

После несчастного случая во время обряда изгнания дьявола известный экзорцист возвращается в родной город. Там он сталкивается со случаем множественной одержимости, когда сильнейший демон управляет многими одержимыми, но прячется лишь в одном из них. Пока мир погружается во тьму, изгоняющему дьявола нужно найти источник зла, чтобы остановить Апокалипсис.

Режиссёр
Чарлз Гозали, Имрон Айикаю
Актёры
Вино Дж.Бастиан, Марша Тимоти, Моди Эффросина, Рэнди Пангалила, Сесеп Ариф Рахман, Киану Азка, Джейсон Дулез Беуная Бунунг, Притт Тимоти, Вани Дармаван, Агла Арталидия
Продолж.
102 мин.
Премьера
2024-11-07 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Фэнтези, Драма

Еще в кино

Кино
Астрал. Игры призраков
Кино
Право на лево
Кино
В баню!
Кино
Заклятие. Реинкарнация отца
Кино
МИР РПЛ. Чемпионат России по футболу. «ЦСКА» — «Спартак»
Кино
Вечная зима
Кино
Моя чудная семейка
Кино
Бернард: Миссия Марс
Кино
Замри
Кино
Кара
Кино
Крик. Сезон призраков
Кино
Арт-лекторий: Леонардо. Пять веков спустя