Изгоняющий дьявола: Апокалипсис

После несчастного случая во время обряда изгнания дьявола известный экзорцист возвращается в родной город. Там он сталкивается со случаем множественной одержимости, когда сильнейший демон управляет многими одержимыми, но прячется лишь в одном из них. Пока мир погружается во тьму, изгоняющему дьявола нужно найти источник зла, чтобы остановить Апокалипсис.