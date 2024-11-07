Изгоняющий дьявола: Апокалипсис

После несчастного случая во время обряда изгнания дьявола известный экзорцист возвращается в родной город. Там он сталкивается со случаем множественной одержимости, когда сильнейший демон управляет многими одержимыми, но прячется лишь в одном из них. Пока мир погружается во тьму, изгоняющему дьявола нужно найти источник зла, чтобы остановить Апокалипсис.
- Режиссёр
- Чарлз Гозали, Имрон Айикаю
- Актёры
- Вино Дж.Бастиан, Марша Тимоти, Моди Эффросина, Рэнди Пангалила, Сесеп Ариф Рахман, Киану Азка, Джейсон Дулез Беуная Бунунг, Притт Тимоти, Вани Дармаван, Агла Арталидия
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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2024-11-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Фэнтези, Драма