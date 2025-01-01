Иваново детство

80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов посвящается.

Спектакль повествует о трагической судьбе юного разведчика в годы Великой Отечественной войны. Поведение Ивана больше похоже на поведение взрослого человека. И только неравнодушные люди, любящие мальчика: старший лейтенант Гальцев, старшина Катасоныч и капитан Холин — стремятся напомнить ребёнку о его детстве и уберечь от опасности, но тщетно: герой, рискуя жизнью, отправляется во вражеский тыл.

История отражает психологическое состояние ребенка, искалеченное войной, а также показывает непростые отношения между людьми в тяжелые военные годы.

Режиссер-постановщик — Анна Штукатурова

Художник-постановщик — Анастасия Романцова

Художник по свету — Анастасия Буркова

Композитор — Юлий Муравьев

Продолжительность спектакля 1 час 15 минут

Спектакль идет без антракта.

Спектакль ставится в рамках проекта «Постановки студентов и выпускников ГИТИСа и других творческих вузов в региональных театрах» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.