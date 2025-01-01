Иваново детство

80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов посвящается.
Спектакль повествует о трагической судьбе юного разведчика в годы Великой Отечественной войны. Поведение Ивана больше похоже на поведение взрослого человека. И только неравнодушные люди, любящие мальчика: старший лейтенант Гальцев, старшина Катасоныч и капитан Холин — стремятся напомнить ребёнку о его детстве и уберечь от опасности, но тщетно: герой, рискуя жизнью, отправляется во вражеский тыл.
История отражает психологическое состояние ребенка, искалеченное войной, а также показывает непростые отношения между людьми в тяжелые военные годы.
Режиссер-постановщик — Анна Штукатурова
Художник-постановщик — Анастасия Романцова
Художник по свету — Анастасия Буркова
Композитор — Юлий Муравьев
Продолжительность спектакля 1 час 15 минут
Спектакль идет без антракта.
Спектакль ставится в рамках проекта «Постановки студентов и выпускников ГИТИСа и других творческих вузов в региональных театрах» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
- Возраст
- 12+