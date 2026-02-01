Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
3 часа назад
179
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
548
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 247
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 250
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Иван Абрамов. Всё из детства
28 марта в 19:00
Концерты

Иван Абрамов. Всё из детства

ДК РГАТУ

Иван Абрамов с новой программой «Всё из детства» Темы и особенности юмора любого комика подвержены изменениями точно также, как и сама жизнь, ведь Stand Up — это в первую очередь про нее. Иван Абрамов, как и прежде — жизненно, харизматично, музыкально, а для самых осознанных — психологически близко и по-настоящему смешно. По словам комика то, как мы реагируем сегодня на различные события во взрослой жизни, определяет механизмы, которые были заложены у нас в раннем детстве, и чтобы стать лучше, как человек сегодня, нужно вернуться в детство и проработать свои травмы. Поэтому с февраля 2026 года у Ивана новая программа под названием «Все из детства», которую можно смело назвать не просто stand up, а концерт-терапия для самых осознанных и готовых к погружению зрителей. При этом она будет, как всегда, наполнена, неповторимым абрамовским юмором, который отличает его от всех других комиков. В ноябре 2025 года выйдет четвертый сольный концерта Ивана на VK-видео «Хиханьки да хаханьки», а пока самое время посмотреть третье видео-выступление «Мои девочки», на котором более 6,5 миллионов просмотров! Сегодня Иван не только на сцене, но и в: — Шоу «Звезды» на НТВ, со своей «Командой Мечты»; - передаче «Родная речь» и авторском подкасте «Подкаст Абрамова» на YouTube

