Иван Абрамов. Всё из детства

Иван Абрамов с новой программой «Всё из детства» Темы и особенности юмора любого комика подвержены изменениями точно также, как и сама жизнь, ведь Stand Up — это в первую очередь про нее. Иван Абрамов, как и прежде — жизненно, харизматично, музыкально, а для самых осознанных — психологически близко и по-настоящему смешно. По словам комика то, как мы реагируем сегодня на различные события во взрослой жизни, определяет механизмы, которые были заложены у нас в раннем детстве, и чтобы стать лучше, как человек сегодня, нужно вернуться в детство и проработать свои травмы. Поэтому с февраля 2026 года у Ивана новая программа под названием «Все из детства», которую можно смело назвать не просто stand up, а концерт-терапия для самых осознанных и готовых к погружению зрителей. При этом она будет, как всегда, наполнена, неповторимым абрамовским юмором, который отличает его от всех других комиков. В ноябре 2025 года выйдет четвертый сольный концерта Ивана на VK-видео «Хиханьки да хаханьки», а пока самое время посмотреть третье видео-выступление «Мои девочки», на котором более 6,5 миллионов просмотров! Сегодня Иван не только на сцене, но и в: — Шоу «Звезды» на НТВ, со своей «Командой Мечты»; - передаче «Родная речь» и авторском подкасте «Подкаст Абрамова» на YouTube