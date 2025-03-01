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Итальянский цирк: слоны и тигры
8 марта в 16:00
Аттракционы

Итальянский цирк: слоны и тигры

Цирк

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Mamma Mia! К нам едет настоящий итальянский цирк! С 8 марта! Встречаем шоу «Итальянский цирк: слоны и тигры» — шедевр мирового циркового искусства от многовековой династии Тони!

Что нас ждет?

  • Сафари-шоу с верблюдами, зебрами, страусами, кенгуру и бизоном п/р Даниэля Тони наполнит эту зиму жарой Африки
  • Трюки индийских слонов, сибирских тигров и тропических змей п/р Давио Тони сделают ваш поход в цирк по-настоящему незабываемым!
  • Полет на волосах на высоте 15 метров Александры Тарус и головокружительные трюки на ремнях Алены Цветковой заставят вас затаить дыхание!
  • Без страха и страховки: братья Суанбековы прыгают через скакалку и делают кульбиты на колесе смелости и покоряют наклонный канат на высоте 10 метров!
  • Трюки на переходной лестнице и акробатической дорожке п/р Андрея Воложанина своим интригующим и опасным исполнением вызовут у вас бурю восторга!
  • За великолепное настроение отвечает уморительный клоунский дуэт «Ребята с Лиговки». Каждый их выход — коктейль ярких эмоций и умения бесконечно удивлять зрителей!

Не пропустите шоу, о котором уже начинает говорить весь город!

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