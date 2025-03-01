Mamma Mia! К нам едет настоящий итальянский цирк! С 8 марта! Встречаем шоу «Итальянский цирк: слоны и тигры» — шедевр мирового циркового искусства от многовековой династии Тони!

Что нас ждет?

Сафари-шоу с верблюдами, зебрами, страусами, кенгуру и бизоном п/р Даниэля Тони наполнит эту зиму жарой Африки

Трюки индийских слонов, сибирских тигров и тропических змей п/р Давио Тони сделают ваш поход в цирк по-настоящему незабываемым!

Полет на волосах на высоте 15 метров Александры Тарус и головокружительные трюки на ремнях Алены Цветковой заставят вас затаить дыхание!

Без страха и страховки: братья Суанбековы прыгают через скакалку и делают кульбиты на колесе смелости и покоряют наклонный канат на высоте 10 метров!

Трюки на переходной лестнице и акробатической дорожке п/р Андрея Воложанина своим интригующим и опасным исполнением вызовут у вас бурю восторга!

За великолепное настроение отвечает уморительный клоунский дуэт «Ребята с Лиговки». Каждый их выход — коктейль ярких эмоций и умения бесконечно удивлять зрителей!

Не пропустите шоу, о котором уже начинает говорить весь город!