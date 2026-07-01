Исходный код: Сбой системы

В исследовательских целях компания по разработке искусственного интеллекта отправляет группу своих сотрудников в экспедицию в некую Зону — место, которое до конца не изучено. Но внезапно миссия превращается в настоящий кошмар и игру на выживание: участники становятся мишенью для беспилотника, управляемого искусственным интеллектом и вышедшего из-под контроля. Удастся ли всем выбраться живыми из Зоны или они обречены?
- Страна
- Ирландия
- Режиссёр
- Питер Уэббер
- Актёры
- Джеймс Пакстон, Лилли Круг, Карлос Бардем, Аличе Пагани, Ядран Малкович, Франц Драмех, Алекс Лейн, Анна Раст, Йована Стевич, Петар Миличевич
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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9 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Научная фантастика, Фильм ужасов, Драма