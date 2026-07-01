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Исходный код: Сбой системы
Кино

Исходный код: Сбой системы

В исследовательских целях компания по разработке искусственного интеллекта отправляет группу своих сотрудников в экспедицию в некую Зону — место, которое до конца не изучено. Но внезапно миссия превращается в настоящий кошмар и игру на выживание: участники становятся мишенью для беспилотника, управляемого искусственным интеллектом и вышедшего из-под контроля. Удастся ли всем выбраться живыми из Зоны или они обречены?

Страна
Ирландия
Режиссёр
Питер Уэббер
Актёры
Джеймс Пакстон, Лилли Круг, Карлос Бардем, Аличе Пагани, Ядран Малкович, Франц Драмех, Алекс Лейн, Анна Раст, Йована Стевич, Петар Миличевич
Продолж.
91 мин.
Премьера
9 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Научная фантастика, Фильм ужасов, Драма

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