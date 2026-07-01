В исследовательских целях компания по разработке искусственного интеллекта отправляет группу своих сотрудников в экспедицию в некую Зону — место, которое до конца не изучено. Но внезапно миссия превращается в настоящий кошмар и игру на выживание: участники становятся мишенью для беспилотника, управляемого искусственным интеллектом и вышедшего из-под контроля. Удастся ли всем выбраться живыми из Зоны или они обречены?