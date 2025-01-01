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Ирина Круг
26 января в 15:00
Концерты

Ирина Круг

Концертный зал Рязанской областной филармонии

«Мы с тобой» — новая программа и новая глава в творческой жизни Ирины Круг, которую артистка открывает вместе со своим сыном Александром Кругом в год семьи. Творчество Ирины Круг уникально и неповторимо. Женственная и запоминающаяся, смогла создать свой музыкальный стиль и манеру исполнения, так что ее песни преданные миллионы поклонников узнают с первых аккордов. Трогательные мотивы, осмысленные тексты, буквально пропитаны душевным сопереживанием и одновременно всеобъемлющим счастьем. Она не понаслышке знает, что такое любовь, потери и расставания. Заигрывая с различными жанрами, она остается верна главному из них — шансону. И хиты дня сегодняшнего: «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», не уступают уже ставшим легендарными: «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз».

В новой программе найдется место и премьерам песен, которые наверняка по достоинству оценят слушатели. Выбирая песни сердцем, Ирина Круг переносит зрителя в свой завораживающий мир задушевной песни. Обладая чувственным и узнаваемым голосом, теплотой, очарованием, талантом, она оставляет след в сердцах зрителей. И с полной уверенностью можно сказать, что это будет высоко ими оценено. Специальный гость новой программы — Александр Круг. Удивительным образом младший сын Михаила Круга смог вобрать в себя не только внешность и фамилию отца, но и приятный узнаваемый баритон, который волнует души и сердца зрителей всех поколений. Александр Круг исполнит полюбившие хиты своего отца, а также представит зрителям свои новые песни. Новая программа Ирины и Александра Круг про преемственность поколений и любовь. Вас ждет уникальный концерт, который нельзя пропустить!

Возраст
12+
Жанры
Эстрада