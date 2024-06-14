Иммерсивные экскурсии на Старой Рязани

В городище Старая Рязань проходят Дни иммерсивных экскурсий. Вы сможете посетить столицу Рязанского княжества, совершить путешествие в прошлое с жительницей древнего города Авдотьей Рязаночкой. Она, «ожившая» свидетельница той героической эпохи, расскажет о своем городе, о его жителях. И не просто расскажет, а вовлечет в происходящее посетителей экскурсии.

В программе также просмотр фильма о Старой Рязани.

Желающие смогут посетить храм Преображения Господня, узнать о рязанских святых, подняться на колокольню (для посещения храма необходимо уточнять время). Экскурсии бесплатные. Регистрироваться заранее не надо. Точка сбора экскурсантов на парковке у городища.

Организовано АНО «Старая Рязань» в партнерстве с Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.