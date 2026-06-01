Иллюзия убийства

После переезда в новый дом Марио становится свидетелем дерзкого похищения своего брата Давида. Спустя несколько дней Давид возвращается, но ведет себя очень странно. Пытаясь разобраться в случившемся, Марио обнаруживает связь с нераскрытым убийством, которое потрясло город много лет назад. Он понимает — доверять нельзя никому.
- Страна
- Испания, Доминиканская Республика
- Режиссёр
- Якоб Сантана
- Актёры
- Хайме Лоренте, Ману Вега, Белен Руэда, Фернандо Кайо, Эва Льорак, Мэнни Перес, Джонатан Маравилья, Омар Патен, Херардо Мерседес, Сантьяго Молеро, Клаудия Пласер
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
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2 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер