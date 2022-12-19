24 и 25 августа в Зеленом театре ЦПКиО состоится III Фестиваль рязанского кино «Образ». Организаторы этого кинопраздника — Event-агентство «Арт-А» при содействии Дирекции культурно-массовых мероприятий «Арт-центр» подготовили большую, насыщенную и разнообразную программу на 2 дня!

24 августа в 20:00 гости Рюминой рощи увидят фестивальную программу, в которую вошли короткометражные фильмы, игровые социальные ролики, юмористические скетчи, анимационные рисованные и пластилиновые фильмы и даже, впервые, документальный фильм (14+). Участники первого фестивального дня:

Арт-студия «КиноДебют»

Кинообъединение «Юность» г. Кораблино

Народная киностудия «РГРТУ-фильм» им. Рязанцева

Художник-аниматор Алексей Игнатов

Группа «VAVI»

Студия кино «ЮмМедиа»

Детский музыкальный театр «Созвездие Добра»

Киномастерская «ЛучКино» г. Спас-Клепики

Творческое объединение «Delay Production»

Режиссер Роман Синецкий

Медиастудия «Мир детства» школы-интерната № 26

Студия кино «ЮнМедиа family»

25 августа в 20:00 будет представлена программа — Антология музыкального видео «КлипоМания» (16+). В этот вечер все желающие, а особенно поклонники рязанских групп и исполнителей смогут увидеть в одной программе сразу 25 клипов — самых разных по стилям и направлениям: рок-музыка, рэп, хип-хоп, бардовская песня, этника, электроника, пост-рок и мн.др.

Партнеры фестиваля:

Компания «РИЗУР», работающая на рынке более 25 лет — разрабатывает и производит различное оборудование для многих отраслей промышленности России.

Компания «ЕЛАМЕД», создающая профессиональное и домашнее медицинское оборудование — флагман российского медицинского приборостроения.

Ждем всех любителей короткометражного кино и музыки у большого экрана ЦПКиО. Вход на все показы свободный.