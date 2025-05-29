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Игры возмездия

Бокуши построил неприступную крепость, собрал в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию и узнать его планы. После нескольких неудачных попыток проникновения в убежище власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, включая любовь всей его жизни.

Режиссёр
Брэд Фурман
Актёры
Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд, Джоуи Бичикки, Джон Легуизамо, Нора Арнезедер, Рита Ора, Саид Тагмауи, Шамир Андерсон, Лоренс Мейсон, Аллегра Легуизамо
Продолж.
86 мин.
Премьера
2025-05-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер

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