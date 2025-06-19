Игра в кальмара: Перезагрузка

Группа блогеров, желающих прославиться, решает принять участие в необычном квесте. Их ждут самые разнообразные и изощренные игры на выживание, а с каждым новым уровнем ставки только повышаются. Кто же победит в новой игре?
- Режиссёр
- Уилльям Генри Ахерн
- Актёры
- Вачиравит Пайсарнкулвонг, Ворранит Таворнвонг, Фрейм Супакчая Сукбайен, Рапхипхонг Тапсуван, Чалонграт Новсамронг, Нутнича Луангананкхун
- Продолж.
- 125 мин.
- Премьера
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2025-06-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер