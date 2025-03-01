Участникам интерактивного шоу 19 апреля предстоит захватить с собой логику, стратегическое мышление, быстроту реакции и умение концентрироваться, ведь на кону — победы в серьезных испытаниях, созданных по мотивам легендарного сериала «Игра в кальмара». Узнаваемый саундтрек Чон Джэ Иля, раунды, которые проходили герои сериала, элементы и костюмы — все будет максимально приближено к первоисточнику.

Отдохнуть от испытаний и поделиться эмоциями с друзьями герои дня «Марко Молл» смогут под чашечку освежающего «бабл-ти» с вкуснейшими шариками.