Впервые на сцене паба «Две Будки в Ирландии» пройдёт StandUp концерт Игоря Пименова при поддержке рязанских комиков.

ИГОРЬ ПИМЕНОВ — стендап-комик, чемпион Высшей Лиги КВН на 1 канале, победитель Суперлиги на СТС, победитель проекта «Русские не смеются» на СТС, финалист Stream Stand Up на YouTube, участник Stand Up Battle (2019), победитель Stand Up Фестиваля Северного Кавказа, чемпион Stand Up Лиги Юга России, победитель проекта «Рассмеши Комика» на 1+1, участник Comedy Баттл на ТНТ. Выступал в 147 городах и 9 странах.

Игорь Пименов и его юмор — это то, что нельзя пропустить. Отличный вечер вам гарантирован! Приходите за хорошим настроением!