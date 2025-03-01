Иди и смотри

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Герой ленты, Флера, шестнадцатилетний мальчишка, уходит в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок, в конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым, и даже старым. Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины. Изменившееся лицо Флеры — это лицо Войны.
- Страна
- СССР
- Режиссёр
- Элем Климов
- Актёры
- Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Евгений Тиличеев, Юрс Лумисте, Виктор Лоренц, Александр Берда, Евгений Крыжановский, Анатолий Сливников
- Продолж.
- 136 мин.
- Премьера
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1985-07-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Война