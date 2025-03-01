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Иди и смотри

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Герой ленты, Флера, шестнадцатилетний мальчишка, уходит в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок, в конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым, и даже старым. Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины. Изменившееся лицо Флеры — это лицо Войны.

Страна
СССР
Режиссёр
Элем Климов
Актёры
Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Евгений Тиличеев, Юрс Лумисте, Виктор Лоренц, Александр Берда, Евгений Крыжановский, Анатолий Сливников
Продолж.
136 мин.
Премьера
1985-07-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Война

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