Идеальный лжец

1919 год, весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, готовый взять власть в доме в свои руки. Кому достанется победа в этой хитрой игре?