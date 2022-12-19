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Идеальный лжец

1919 год, весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, готовый взять власть в доме в свои руки. Кому достанется победа в этой хитрой игре?

Режиссёр
Джозеф Шуман, Остин Старк
Актёры
Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен, Сара Гейдон, Скай П.Маршалл, Фаран Тахир, Кристин Нилсен, Фишер Стивенс, Каллум Винсон, Джон Поузи, Уилла Данн
Продолж.
97 мин.
Премьера
2024-08-22 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Комедия

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