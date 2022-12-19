Идеальный лжец

1919 год, весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, готовый взять власть в доме в свои руки. Кому достанется победа в этой хитрой игре?
- Режиссёр
- Джозеф Шуман, Остин Старк
- Актёры
- Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен, Сара Гейдон, Скай П.Маршалл, Фаран Тахир, Кристин Нилсен, Фишер Стивенс, Каллум Винсон, Джон Поузи, Уилла Данн
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
-
2024-08-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Комедия