Идеальные друзья

Супруги Сара и Том, решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа — прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика — давняя знакомая компании — подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная сюрпризов…
- Режиссёр
- Мэтт Уинн
- Актёры
- Руфус Сьюэлл, Алан Тьюдик, Индира Варма, Ширли Хендерсон, Оливия Уилльямс, Эмбер Роуз Рева, Анна Рид, Элис Хенли, Сильвестер Грот, Дэвид Шаал, Джонатан Ливингстон
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2024-02-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия