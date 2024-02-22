Идеальные друзья

Супруги Сара и Том, решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа — прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика — давняя знакомая компании — подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная сюрпризов…