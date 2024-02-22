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Идеальные друзья

Супруги Сара и Том, решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа — прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика — давняя знакомая компании — подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная сюрпризов…

Режиссёр
Мэтт Уинн
Актёры
Руфус Сьюэлл, Алан Тьюдик, Индира Варма, Ширли Хендерсон, Оливия Уилльямс, Эмбер Роуз Рева, Анна Рид, Элис Хенли, Сильвестер Грот, Дэвид Шаал, Джонатан Ливингстон
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-02-22 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия

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