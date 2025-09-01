11 ноября Рязанская филармония откроет портал в другое измерение. Измерение, где поют ветра степей, дрожит солнце на горизонте, а горловое пение рождается в самой глубине души.

Группа «Хун Хурту» — легендарные посланники Тувы, музыканты, чье искусство покорило лучшие сцены мира от Карнеги-холла до Кёльнской филармонии.

Это не просто концерт. Это мистический опыт. Это медитация, путешествие и разговор с природой на языке, который вы почувствуете сердцем, даже не понимая слов.

Вас ждут: