Хранитель камфорного дерева

Жизнь молодого Рэйто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего дерева. Говорят, что оно обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. Став посредником между загадочным деревом и его посетителями, Рэйто начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему раскрыть секрет собственной семьи и переписать свою судьбу.