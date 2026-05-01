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Хранитель камфорного дерева

Жизнь молодого Рэйто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего дерева. Говорят, что оно обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. Став посредником между загадочным деревом и его посетителями, Рэйто начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему раскрыть секрет собственной семьи и переписать свою судьбу.

Страна
Япония
Режиссёр
Томохико Ито
Продолж.
113 мин.
Премьера
18 июня 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Мультфильм, Аниме, Драма