«Раскол не в политике, он — в сердцах». Одна из самых «русских» опер на сцене Большого. «Хованщина», несмотря на репутацию чрезвычайно сложного и протяженного сочинения с дробной композицией, к тому же неоконченного Мусоргским, имеет счастливую сценическую судьбу и привлекает звездных исполнителей. В этот раз оркестром Большого театра руководит маэстро Валерий Гергиев. Сам композитор определил жанр своего грандиозного исторического произведения как народную музыкальную драму. Красной нитью в опере проходит тема «злосчастной Руси страдалицы»: в эпоху смуты и перемен русский народ оказывается раздираем необходимостью выбора своего пути, спором о старом и новом, и любой исход оказывается роковым.