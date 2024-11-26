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Хованщина
Кино

Хованщина

«Раскол не в политике, он — в сердцах». Одна из самых «русских» опер на сцене Большого. «Хованщина», несмотря на репутацию чрезвычайно сложного и протяженного сочинения с дробной композицией, к тому же неоконченного Мусоргским, имеет счастливую сценическую судьбу и привлекает звездных исполнителей. В этот раз оркестром Большого театра руководит маэстро Валерий Гергиев. Сам композитор определил жанр своего грандиозного исторического произведения как народную музыкальную драму. Красной нитью в опере проходит тема «злосчастной Руси страдалицы»: в эпоху смуты и перемен русский народ оказывается раздираем необходимостью выбора своего пути, спором о старом и новом, и любой исход оказывается роковым.

Режиссёр
Леонид Баратов, Юрий Александров, Валерий Гергиев
Продолж.
300 мин.
Премьера
2024-11-26 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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