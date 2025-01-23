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Холоп. Великолепный век

«Формула Кино»

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«Формула Кино»

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«Формула Кино»

13:55
14:10
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«Формула Кино»

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«Формула Кино»

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23:55

«Формула Кино»

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Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

Режиссёр
Онур Унлю
Актёры
Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Мелиса Денгель, Эркан Колчак Кестендиль, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сади Джелиль Дженгиз, Эджем Озкая, Джемаль Хюнал, Гювен Кырач, Эвлия Айкан, Эда Шоленджи, Эфекан Джан
Премьера
2025-01-23 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Боевик, Комедия

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