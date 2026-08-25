После десятилетий, в течение которых бомбы разрывали Койота на куски, динамит подрывал, магниты калечили, валуны расплющивали, поезда переезжали, пружины подбрасывали, ракеты сотрясали, реактивные коньки сбивали с ног, а многочисленные изобретения раз за разом отправляли его в полет с очередного утеса — Хитрый Койот наконец решает дать отпор. Заручившись поддержкой адвоката по несчастным случаям, рекламирующего свои услуги на придорожных билбордах, Койот бросает вызов корпорации «АКМЕ». На противоположной стороне оказывается одержимый прибылью корпоративный юрист Бадди Крейн, ответственный за каждую катастрофу в жизни Койота.