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Хищные земли

Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды им придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.

Режиссёр
Джордж Нолфи
Актёры
Морена Баккарин, Энтони Маки, Мэдди Хассон, Дэнни Бойд-мл., Иэн Хаммел, Шона Эрп, Майк Хикман, Дейв Малкофф, Далила Ороско, Грегг С.Перри
Премьера
2024-11-07 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер, Научная фантастика

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