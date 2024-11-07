Хищные земли

Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды им придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.
- Режиссёр
- Джордж Нолфи
- Актёры
- Морена Баккарин, Энтони Маки, Мэдди Хассон, Дэнни Бойд-мл., Иэн Хаммел, Шона Эрп, Майк Хикман, Дейв Малкофф, Далила Ороско, Грегг С.Перри
- Премьера
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2024-11-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Научная фантастика