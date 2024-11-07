Хищные земли

Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды им придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.