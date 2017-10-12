Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 305
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 395
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 512
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 056
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
ХI Всероссийский фестиваль-конкурс русского традиционного народного танца «Перепляс»
25 октября в 11:00
Концерты

ХI Всероссийский фестиваль-конкурс русского традиционного народного танца «Перепляс»

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и круглые столы, посвященные вопросам изучения и сохранения традиционного бытового танца. Ведущие специалисты в области фольклористики и этнохореографии поделятся своими знаниями и опытом, обсудят актуальные проблемы и перспективы развития жанра. Участники смогут обменяться опытом, наладить творческие контакты и получить ценные рекомендации от экспертов.

Фестиваль-конкурс — это не только соревнование, но и возможность для участников и зрителей окунуться в атмосферу русского народного творчества, почувствовать глубину и красоту танцевальной культуры. Он призван способствовать сохранению преемственности поколений, воспитанию любви и уважения к национальным традициям, а также поддержке талантливых исполнителей и коллективов, посвятивших себя изучению и популяризации русского фольклора.

В финале фестиваля-конкурса участники представят следующие города: Брянск, Елец, Екатеринбург, Клин, Москва, Нижний Новгород, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Тула, Тверь, Химки, п. Шексна Вологодской области и п. Сапожок Рязанской области.

Программа:

24 октября

12.30-17.50 Конкурсные показы и состязания

25 октября

11.00-12.00 Лекция по традиционному народному танцу

12.10-17.10 Конкурсные показы и состязания

17.30-18.30 Мастер-класс по традиционной хореографии

18.30-20.00 Молодежная танцевальная вечорка

26 октября

15.00 Гала-концерт участников и победителей

Возраст
6+