ХI Всероссийский фестиваль-конкурс русского традиционного народного танца «Перепляс»

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и круглые столы, посвященные вопросам изучения и сохранения традиционного бытового танца. Ведущие специалисты в области фольклористики и этнохореографии поделятся своими знаниями и опытом, обсудят актуальные проблемы и перспективы развития жанра. Участники смогут обменяться опытом, наладить творческие контакты и получить ценные рекомендации от экспертов.

Фестиваль-конкурс — это не только соревнование, но и возможность для участников и зрителей окунуться в атмосферу русского народного творчества, почувствовать глубину и красоту танцевальной культуры. Он призван способствовать сохранению преемственности поколений, воспитанию любви и уважения к национальным традициям, а также поддержке талантливых исполнителей и коллективов, посвятивших себя изучению и популяризации русского фольклора.

В финале фестиваля-конкурса участники представят следующие города: Брянск, Елец, Екатеринбург, Клин, Москва, Нижний Новгород, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Тула, Тверь, Химки, п. Шексна Вологодской области и п. Сапожок Рязанской области.

Программа:

24 октября

12.30-17.50 Конкурсные показы и состязания

25 октября

11.00-12.00 Лекция по традиционному народному танцу

12.10-17.10 Конкурсные показы и состязания

17.30-18.30 Мастер-класс по традиционной хореографии

18.30-20.00 Молодежная танцевальная вечорка

26 октября

15.00 Гала-концерт участников и победителей