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Гурий Назаров. Начало
23 июля в 10:00
Выставки

Гурий Назаров. Начало

Фотодом

Пятничный вечер настойчиво приглашаем провести в «Фотодоме»: 19 июля в 18.00 открываем выставку Гурия Назарова, одного из самых ярких представителей рязанской фотографии 60-80-х годов прошлого столетия.

В сентябре прошлого года Гурий Иванович мог бы отметить 100-летие, однако мы приурочили выставку «Начало» к 20-летию со дня ухода из жизни фронтовика, скульптора и фотографа с верой в то, что память — самое важное для любого творческого пути и наша задача — сохранять и поддерживать эту дорогу.

Гурию Ивановичу, мастеру портрета, посчастливилось снимать ярких артистов, гастролирующих в Рязани, среди них Евгений Светланов, Максим Шостакович, Давид Ойстрах, Леонид Утёсов, Михаил Жаров. Любовь фотографа к родному городу и природе нашла отражение в пейзажной съемке. Однако Гурий Назаров по праву считается одним из первых мастеров жанровой фотографии.

Возможность организовать выставку Гурия Ивановича в 2024 году стала осуществимой благодаря его ученику и другу Евгению Каширину, сохранившему его работы и подготовившему две персональные выставки фотографа в Рязани — в 2003-м и 2005-м. Также куратор выставки Андрей Карев благодарит Елену Яковлеву, Раису Лысенину и дочь Назарова Татьяну Григорьеву за предоставленные для выставки работы мастера.

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