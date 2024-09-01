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Гроза
25 октября в 14:00
Театр

Гроза

Театр юного зрителя (на Соборной)

Театр предлагает зрителю по-новому взглянуть на хрестоматийное произведение.

«Гроза» — это история любви и измены, воли и слабости, свободы и унижения, доверия и предательства, греховности и раскаяния. Что выбрать: приспосабливаться к обстоятельствам или пытаться противостоять им? Следовать чувству или долгу? Бороться за счастье или подчиниться устоявшемуся укладу жизни? Идти наперекор общественному мнению или смириться с законами «темного царства»? Катерина сделает свой выбор…

Интерес к драме, развернувшейся в приволжском городке полтора века назад, не проходит и в наши дни.

Возраст
16+