Театр предлагает зрителю по-новому взглянуть на хрестоматийное произведение.

«Гроза» — это история любви и измены, воли и слабости, свободы и унижения, доверия и предательства, греховности и раскаяния. Что выбрать: приспосабливаться к обстоятельствам или пытаться противостоять им? Следовать чувству или долгу? Бороться за счастье или подчиниться устоявшемуся укладу жизни? Идти наперекор общественному мнению или смириться с законами «темного царства»? Катерина сделает свой выбор…

Интерес к драме, развернувшейся в приволжском городке полтора века назад, не проходит и в наши дни.