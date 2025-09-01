Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
10°
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.36 14/10 18:20
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 755
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 688
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 425
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 270
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Grima + Morokh
18 октября в 19:00
Концерты

Grima + Morokh

Арт-клуб «Площадка»

Madstream Booking представляет: Grima едет в большой тур по России!

Grima возвращается с новой главой — презентует альбом «Nightside»! Позади шёпот ночной мглы и туманы беспросветной сибирской тайги, впереди — двадцать восемь городов, готовых содрогнуться от могучей поступи Единственного Господина леса.

Этим летом коллектив собрал многочисленных фэнов в городах Старого Света и отыграл на легендарном фестивале Hellfest, наряду с самыми именитыми представителями мировой метал-сцены. Наконец, настал черёд родных земель. Вас ожидает уникальное путешествие вглубь величественных пейзажей, созданных фирменным звуком группы. Это мрачный и гипнотический атмосферный блэк-метал, вдохновляющий будущие поколения музыкантов и наделяющий природу властью над душой слушателей.

Особенностью тура станет присутствие специального гостя — московского блэк-метал коллектива Morokh. Их музыка дышит тьмой, низвергая публику в пучину мрака и вечной ночи, где кошмары и отчаяние преобразуются в чистое искусство. Впервые объединив усилия на гастролях, два этих проекта дополнят друг друга, формируя новое поколение тяжёлой музыки в России.

Возраст
16+