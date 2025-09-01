Grima + Morokh

Madstream Booking представляет: Grima едет в большой тур по России!

Grima возвращается с новой главой — презентует альбом «Nightside»! Позади шёпот ночной мглы и туманы беспросветной сибирской тайги, впереди — двадцать восемь городов, готовых содрогнуться от могучей поступи Единственного Господина леса.

Этим летом коллектив собрал многочисленных фэнов в городах Старого Света и отыграл на легендарном фестивале Hellfest, наряду с самыми именитыми представителями мировой метал-сцены. Наконец, настал черёд родных земель. Вас ожидает уникальное путешествие вглубь величественных пейзажей, созданных фирменным звуком группы. Это мрачный и гипнотический атмосферный блэк-метал, вдохновляющий будущие поколения музыкантов и наделяющий природу властью над душой слушателей.

Особенностью тура станет присутствие специального гостя — московского блэк-метал коллектива Morokh. Их музыка дышит тьмой, низвергая публику в пучину мрака и вечной ночи, где кошмары и отчаяние преобразуются в чистое искусство. Впервые объединив усилия на гастролях, два этих проекта дополнят друг друга, формируя новое поколение тяжёлой музыки в России.