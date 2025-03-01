Гравюры Николая Пискарева

Художник Николай Иванович Пискарев (1892-1959) входит в славную плеяду отечественных граверов на дереве первой трети XX века; в учебниках его имя стоит рядом с именами В. Фаворского, А. Кравченко, П. Павлинова. В 1920-е годы Пискарев возглавлял книгопечатное отделение графического факультета Вхутемаса.

Высшие достижения Пискарева связаны с ксилографией (гравюрой на дереве), однако обратился он к этой технике не сразу. В Строгановском художественно-промышленном училище им сначала была освоена чеканка по металлу; в графическую мастерскую Пискарев попал после. Навык обращения с металлом, рабочая и техническая жилка сохранились: в будущем художник стал автором ряда изобретений в любимой полиграфической области. Именно на нее было ориентировано преподавание графики в Строгановском училище. Пискарев оказался верным продолжателем этой линии, всегда думая о возможности воспроизведения гравюры в массовом тираже силами типографского производства. Совершенно естественным поэтому кажется его обращение к книге.

Первый книжный заказ художника — оформление пьесы А. Луначарского «Освобожденный Дон Кихот». Здесь Пискарев, хорошо знакомый с линогравюрой и офортом, наконец попробовал себя в ксилографии. «Освобожденный Дон Кихот» справедливо считается одним из ранних и лучших примеров нового понимания книги как единого ансамбля, где художнику принадлежат не только иллюстрации, но и сам макет. Введение макета в издательскую практику, внимание к проблемам шрифта, разработка декоративных линеек и орнаментов (так называемых акциденций) — Пискарев отдал много сил тому, что делает книгу предметом культуры, пусть читателю этот труд зачастую не виден.

Прекрасный пример шрифтового искусства художника — титульный лист к «Трактату о живописи» Леонардо да Винчи. Плотный блок названия из пяти строк напоминает о высеченных в камне классических римских надписях. Слева от титула должен был располагаться фронтиспис с портретом Леонардо в старинной итальянской технике кьяроскуро или цветной ксилографии.

В той же технике исполнена часть иллюстраций к роману Л. Толстого «Анна Каренина». Обращение к великому толстовскому тексту максимально раскрыло талант Пискарева, став вершиной его творчества. В девятнадцати иллюстрациях гравер сумел передать основные смысловые посылы романа, для чего мастерски соединил сюжетные изображения с символическими. Тема трагической судьбы Анны обозначена уже в титульном листе: цветущее дерево с обломанной ветвью. В другой гравюре смерть героини сопоставлена с гибелью на скачках лошади Вронского Фру-Фру. Еще больше Пискареву удалась параллельная тема Левина и Кити, как раз тут, в картинах семейной жизни особенно выразительно прозвучал цвет. Замечателен разворот со сценой на катке, где на фоне зимней сказки влюбленные несмело движутся навстречу друг к другу.

О даре Пискарева-миниатюриста позволяют судить небольшие заставки, концовки, экслибрисы и те самые акциденции — наборные книжные украшения. В цикле «Крестьянский труд» каждое из них обладает изяществом поэтической строки.

Подборка станковых, то есть самостоятельных, уже независимых от книги произведений художника охватывает почти полвека. Автобиографическим кажется лист «Челн». Линогравюра была создана в 1919 году в отрезанной от остальной России Феодосии; что случится дальше, Пискарев не знал, лодку его тогда несла буря. Путь графика он еще учеником Строгановки начинал именно с линогравюры — серии архитектурных пейзажей двух столиц и на склоне лет опять к этой технике вернулся. Умиротворенные образы поздних эстампов «Осень», «Зима», «Лоси на дороге» навеяны природой Подмосковья. С 1930-х годов семья Пискаревых жила в Звенигороде, где гравера до сих пор помнят, причем не только как художника, но и героически-деятельного инспектора по охране памятников архитектуры в годы войны.

Рязанский художественный музей искренне благодарит внучку художника Ирину Николаевну Пискареву за возможность познакомить своих зрителей с творчеством знаменитого графика.