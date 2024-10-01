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Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки
9 ноября в 11:00
Спорт

Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки

Марко Молл

Лучшие спортсмены страны соберутся в «Марко Молл» на легендарный турнир атлетической гимнастики «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки».

В рамках турнира спортсмены будут состязаться в дисциплинах: бодибилдинг и армрестлинг. Призовой фонд состязаний — 1 000 000 рублей. Гостем состязаний в «Марко Молл» станет известный бодибилдер Дмитрий Голубочкин. Освещать событие будет популярный «миллионник» — YouTube-канал «Бодимания» и глава YouTube-канала Fitmania Resurrection, блогер Денис Ромбак.

Возраст
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