Гоша Куценко. Слова под музыку

Авторский проект «Слова под Музыку» с элементами театрального перформанса, поэзии и музыки от заслуженного артиста России. Программа наполнена душевными текстами, акустической музыкой, standup-номерами и вдохновленной талантом артиста атмосферой. На концерте также вас ждут как новые композиции, так и любимые хиты, ставшие саундтреками к фильмам и сериалам.
Теплый, душевный концерт в компании любимого артиста и его группы — это то, что нужно, чтобы провести незабываемый вечер! Присоединяйтесь к этому уникальному событию и подарите себе приятные впечатления вместе с Гошей Куценко!
Состав группы:
- Гоша Куценко — исполнитель
- Руслан Лукьянов — труба
- Михаил Кадурин — гитара
- Олег Канаков — бас-гитара
- Илья Михеев — барабаны
- Юлия Пак — бэк-вокал
- Татьяна Кобзева — клавиши
- Возраст
- 12+