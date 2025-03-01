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Гоша Куценко. Слова под музыку
9 марта в 18:00
Театр

Гоша Куценко. Слова под музыку

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Авторский проект «Слова под Музыку» с элементами театрального перформанса, поэзии и музыки от заслуженного артиста России. Программа наполнена душевными текстами, акустической музыкой, standup-номерами и вдохновленной талантом артиста атмосферой. На концерте также вас ждут как новые композиции, так и любимые хиты, ставшие саундтреками к фильмам и сериалам.

Теплый, душевный концерт в компании любимого артиста и его группы — это то, что нужно, чтобы провести незабываемый вечер! Присоединяйтесь к этому уникальному событию и подарите себе приятные впечатления вместе с Гошей Куценко!

Состав группы:

  • Гоша Куценко — исполнитель
  • Руслан Лукьянов — труба
  • Михаил Кадурин — гитара
  • Олег Канаков — бас-гитара
  • Илья Михеев — барабаны
  • Юлия Пак — бэк-вокал
  • Татьяна Кобзева — клавиши

Возраст
12+