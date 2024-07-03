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Город страха

Известного писателя Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая познакомилась с молодым парнем. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, Бену придется понять, как связаны загадочные смерти с его произведениями.

Режиссёр
Джордан Скотт
Актёры
Сэди Синк, Сильвия Хукс, Эрик Бана, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, DJ Express, Александер Шуберт
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-07-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Драма

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