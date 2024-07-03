Город страха

Известного писателя Бена Монро приглашают в Берлин, чтобы помочь полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Вскоре пропадает его дочь, которая познакомилась с молодым парнем. Чтобы разгадать тайну ее исчезновения, Бену придется понять, как связаны загадочные смерти с его произведениями.
- Режиссёр
- Джордан Скотт
- Актёры
- Сэди Синк, Сильвия Хукс, Эрик Бана, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, DJ Express, Александер Шуберт
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-07-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Драма