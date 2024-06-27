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Горизонты: Часть 1

Это история семьи, любви и дружбы, охватывающая 15-летний период жизни на фоне масштабных исторических событий.

Режиссёр
Кевин Костнер
Актёры
Кевин Костнер, Джена Мэлоун, Сэм Уортингтон, Сиенна Миллер, Изабель Фурман, Эбби Ли, Джованни Рибизи, Глинн Терман, Майкл Рукер, Майкл Ангарано, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Дэнни Хьюстон, Джефф Фейхи, Томас Хейден Черч, Уилл Паттон, Татанка Минс, Майкл Провост, Дейл Дики, Люк Уилсон, Дуглас Смит, Кэтлин Куинлан, Дэвид О'Хара, Том Пейн, Ангус Макфейден
Премьера
2024-06-27 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Вестерн, Драма

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