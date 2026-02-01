«Горе от ума» — Все мы немного Чацкие! Задаемся вопросом — «А судьи кто?», верим, что добро побеждает зло, и что нашей искренней любви будут рады.

«Чуть свет — уж на ногах! и я у ваших ног.» — полный восторга Чацкий врывается в размеренную жизнь Софьи и дома Фамусовых. Он полон любви, возвращается на родину, чтобы обрести счастье, но обнаруживает, что его не ждали. Полон досады и разочарования он не сдерживает своих суждений о местном обществе и нравах — «Душа здесь у меня каким-то горем сжата, И в многолюдстве я потерян, сам не свой. Нет! недоволен я Москвой.»

Спектакль «Горе от ума» в постановке Николая Черкасова является истинным триумфом интеллектуального театра. Эта работа не только воссоздает мир Грибоедова, но и предлагает зрителям глубокий анализ общественных явлений и человеческих отношений, актуальных в любую эпоху. Николай Черкасов, выпускник ГИТИСа, ученик Б.А. Покровского и лауреат награды «Соотечественник года», вложил в эту постановку всю глубину своего понимания искусства, создавая не просто спектакль, а многоуровневое исследование человеческой натуры. «Горе от ума» в этой интерпретации — это вызов зрителю, приглашение к размышлению и погружению в бесконечный мир идей и эмоций, где каждое слово и каждый жест обретают новый смысл". Пред-премьерные показы имели огромный успех в доказательство тому, что классика может и должна быть интересна современному человеку. Театр Черкасова это та самая классика, о которой вы мечтали!