Годы творчества. Юбилейная выставка Рязанского союза художников

19 декабря 2025 г. в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея состоится открытие юбилейной выставки «Годы творчества» Рязанской областной организации ВТОО «Союз художников России».

В 2025 году Рязанская областная организация ВТОО «Союз художников России» отмечает знаменательную дату — 85 лет со дня своего основания. С момента создания 7 декабря 1940 года Союз объединил и вдохновил на творческие свершения несколько поколений талантливых мастеров и сформировал уникальный художественный ландшафт региона.

Деятельность Союза художников Рязани всегда выходила за рамки профессионального объединения, становясь катализатором множества культурных инициатив, значимых выставок и проектов, которые обогащали городскую среду и способствовали развитию всех видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Благодаря своей непрерывной работе, адаптации к меняющимся реалиям времени и поддержке как опытных, так и молодых талантов, организация продолжает активно влиять на художественную жизнь области, являясь центром притяжения для творческих личностей и ценителей искусства.

Юбилейная выставка объединила произведения около 100 художников — членов Союза. Среди участников — заслуженные художники РФ Владимир Решедько, Валентин Чавкин, Виктор Корсаков, Александр Ковалёв, работы которых являются яркими образцами реалистической живописи. Разнообразие графических техник представлено произведениями мэтров, таких, как Михаил Шелковенко, Сергей Абакумов, Надежда Блинова, Татьяна Пивоварова, и молодых графиков Алёны Михайловой, Екатерины Трубниковой, Софьи Романовой. К актуальным направлениям современного искусства можно отнести работы стрит-арт художника Александра Дёмкина.

Особое место в экспозиции занимают произведения декоративно-прикладного искусства. В рязанских народных традициях выполнена вышивка Ирины Риффель. Узнаваемы керамические произведения Галины Сметаниной и Натальи Штырёвой, а также работы народных художников РФ Татьяны Головановой, Татьяны Лощининой и ряда других авторов, продолжающих славные традиции скопинского гончарного промысла.

О красоте родной природы напоминают пейзажи председателя Рязанской организации Союза художников Виктора Грушо-Новицкий, Анатолия Ларюнина, заслуженного художника РФ Игоря Власова. Полотно Александра Оконечникова «Ратные мужи» поднимает тему Великой Отечественной войны. Празднованию 130-летия со дня рождения Сергея Есенина посвящён холст «Скоро праздник» Льва Костева. К теме памяти Старой Рязани и исторического прошлого русского народа обращаются живописец Татьяна Власова и скульптор Татьяна Черникова.

Экспозиция ярко демонстрирует преемственность поколений и впечатляющую палитру творческих подходов, являя собой многоликий диалог между признанными мастерами и талантливой молодёжью.