Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 18:25
Нал. EUR 93.51 / 94.68 16/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
6 часов назад
294
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 199
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 124
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 103
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Годы творчества. Юбилейная выставка Рязанского союза художников
19 декабря в 11:00
Выставки

Годы творчества. Юбилейная выставка Рязанского союза художников

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

19 декабря 2025 г. в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея состоится открытие юбилейной выставки «Годы творчества» Рязанской областной организации ВТОО «Союз художников России».

В 2025 году Рязанская областная организация ВТОО «Союз художников России» отмечает знаменательную дату — 85 лет со дня своего основания. С момента создания 7 декабря 1940 года Союз объединил и вдохновил на творческие свершения несколько поколений талантливых мастеров и сформировал уникальный художественный ландшафт региона.

Деятельность Союза художников Рязани всегда выходила за рамки профессионального объединения, становясь катализатором множества культурных инициатив, значимых выставок и проектов, которые обогащали городскую среду и способствовали развитию всех видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Благодаря своей непрерывной работе, адаптации к меняющимся реалиям времени и поддержке как опытных, так и молодых талантов, организация продолжает активно влиять на художественную жизнь области, являясь центром притяжения для творческих личностей и ценителей искусства.

Юбилейная выставка объединила произведения около 100 художников — членов Союза. Среди участников — заслуженные художники РФ Владимир Решедько, Валентин Чавкин, Виктор Корсаков, Александр Ковалёв, работы которых являются яркими образцами реалистической живописи. Разнообразие графических техник представлено произведениями мэтров, таких, как Михаил Шелковенко, Сергей Абакумов, Надежда Блинова, Татьяна Пивоварова, и молодых графиков Алёны Михайловой, Екатерины Трубниковой, Софьи Романовой. К актуальным направлениям современного искусства можно отнести работы стрит-арт художника Александра Дёмкина.

Особое место в экспозиции занимают произведения декоративно-прикладного искусства. В рязанских народных традициях выполнена вышивка Ирины Риффель. Узнаваемы керамические произведения Галины Сметаниной и Натальи Штырёвой, а также работы народных художников РФ Татьяны Головановой, Татьяны Лощининой и ряда других авторов, продолжающих славные традиции скопинского гончарного промысла.

О красоте родной природы напоминают пейзажи председателя Рязанской организации Союза художников Виктора Грушо-Новицкий, Анатолия Ларюнина, заслуженного художника РФ Игоря Власова. Полотно Александра Оконечникова «Ратные мужи» поднимает тему Великой Отечественной войны. Празднованию 130-летия со дня рождения Сергея Есенина посвящён холст «Скоро праздник» Льва Костева. К теме памяти Старой Рязани и исторического прошлого русского народа обращаются живописец Татьяна Власова и скульптор Татьяна Черникова.

Экспозиция ярко демонстрирует преемственность поколений и впечатляющую палитру творческих подходов, являя собой многоликий диалог между признанными мастерами и талантливой молодёжью.

Возраст
0+