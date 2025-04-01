Гастроли в рязанском театре драмы

В мае вас ждут два увлекательных путешествия. Благодаря театральной магии мы переместимся в Мичуринск, Тамбовская область, и в Бишкек, Кыргызстан. Спектакли театров из этих мест покажут вам, как многообразен мир театра.

С 13 по 16 мая на нашей сцене пройдут гастроли Мичуринского драматического театра.

13 мая (19:00) — Комедия «За двумя зайцами» (16+)

14 мая (19:00) — Социальная драма «Отцы и дети» (12+)

15 мая (19:00) — Иммерсивная комедия «Дуры мы, дуры!» (16+)

16 мая (19:00) — Лирическая комедия «Богатые невесты» (16+)

С 21 по 25 мая в рамках больших гастролей свои постановки покажет Русский драматический театр им. Чингиза Айтматова.

21 мая (19:00) — Фарс «Пиковая дама» (18+)

22 мая (19:00) — Фарс «Куклы» (16+)

23 мая (19:00) — Драма «Три сестры» (16+)

24 мая (18:00) — Фантазия «Вий» (12+)

25 мая (18:00) — Фарс «Куклы» (16+)

Не упустите возможность насладиться прекрасными постановками! Ждем вас в театре!