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Гастроли в рязанском театре драмы
13 мая в 19:00
Театр

Гастроли в рязанском театре драмы

Театр драмы

В мае вас ждут два увлекательных путешествия. Благодаря театральной магии мы переместимся в Мичуринск, Тамбовская область, и в Бишкек, Кыргызстан. Спектакли театров из этих мест покажут вам, как многообразен мир театра.

С 13 по 16 мая на нашей сцене пройдут гастроли Мичуринского драматического театра.

  • 13 мая (19:00) — Комедия «За двумя зайцами» (16+)
  • 14 мая (19:00) — Социальная драма «Отцы и дети» (12+)
  • 15 мая (19:00) — Иммерсивная комедия «Дуры мы, дуры!» (16+)
  • 16 мая (19:00) — Лирическая комедия «Богатые невесты» (16+)

С 21 по 25 мая в рамках больших гастролей свои постановки покажет Русский драматический театр им. Чингиза Айтматова.

  • 21 мая (19:00) — Фарс «Пиковая дама» (18+)
  • 22 мая (19:00) — Фарс «Куклы» (16+)
  • 23 мая (19:00) — Драма «Три сестры» (16+)
  • 24 мая (18:00) — Фантазия «Вий» (12+)
  • 25 мая (18:00) — Фарс «Куклы» (16+)

Не упустите возможность насладиться прекрасными постановками! Ждем вас в театре!

Возраст
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