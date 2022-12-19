Гастроли Новомосковского театра

На сцене Рязанского музыкального театра можно будет посмотреть спектакли Новомосковского театра (филиал Тульского академического театра драмы).

23 августа в 19:00 — драма «А зори здесь тихие» 12+. Еще вчера они мечтали о красивой любви и платьях. Еще вчера они не знали друг друга и жили в разных местах. Еще вчера они даже не подозревали о том, что окажутся там, где им совсем не место. Так как становятся героями? И что такое подвиг?

24 августа в 12:00 — «Сказка о рыбаке и рыбке» 6+. Однажды Александр Сергеевич Пушкин приехал к няне Арине Родионовне и тут началось то, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Хотите знать, что произошло? Готовы вспомнить героев любимых сказок? Приходите на «Сказку и рыбаке и рыбке».

24 августа в 18:00 — «Поллианна» 12+. Причиной невероятных, неожиданных изменений становится появление в провинциальном американском городке необычной девочки по имени Поллианна. Как можно радоваться костылям вместо куклы? А как радоваться тому, что ты живешь в темной комнатушке на чердаке? У Поллианны есть секрет — игра, которой ее научил отец. Смысл игры очень прост: находить радость в любой ситуации. И чем труднее найти радость, тем интереснее.