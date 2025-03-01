Гастроли Нижегородского академического театра кукол на сцене Рязанского театра кукол: с 25 по 27 апреля.

25 апреля, в 19:00 — Аленький Цветочек. По мотивам сказки Сергея Аксакова. Классический ширмовой спектакль, в котором кукла всегда чуть выше кукольника, чтобы напомнить о высоких идеалах.

Попросила Аленушка батюшку привезти ей в подарок из заморского путешествия аленький цветочек. Долго странствовал купец, прежде чем сумел отыскать цветок. Да вот беда, оказалось, дивное растение принадлежит чудовищу. Отныне купец должен остаться в далекой земле или прислать взамен родную дочь…

Может ли доброе сердце разрушить злые чары? История о любви и бескорыстной дружбе, которые могут творить чудеса.

Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут с одним антрактом. Возрастной адрес — 6+.

26 апреля, в 10:00 и 12:30 — Котенок по имени Гав. Историю про Котенка по имени Гав сочинил Григорий Остер. «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Вредные советы», «Как хорошо дарить подарки» — его книги давно стали классикой, но история котенка занимает особое место, благодаря советскому мультфильму.

У «Котенка по имени Гав» из Нижнего Новгорода — свое лицо. Точнее порода. Авторы спектакля выбрали жемчужного вислоухого. В остальном, это все тот же, любимый Гав — обаятельный и смелый. Да-да. Он чувствует страх, но готов с ним бороться. Разве это не смелость?

Хорошо, что у котенка есть хороший пример. Он дружит с отважным щенком. Одна беда, у щенка нет имени. Вдвоем друзья отправляются на поиски и по пути делают много открытий: Почему собаки должны бегать за кошками? Кто назвал гостей незваными? И что делать, чтобы все-таки победить страх? Выясним вместе! Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут с антрактом.

Возрастной адрес — 0+

27 апреля — 15:00 и 19:00 — Пиковая дама. Самая таинственная повесть Александра Пушкина просто предназначена для театра кукол, где жизнь и вечность соприкасаются, всякий раз, когда кукла оживает в руках кукольника. Два века Пиковая дама будоражит умы, чувства и воображение.

Где заканчивается реальность и начинаются грезы? Как сладкий сон превращается в наваждение? И почему изящный анекдот обернулся настоящей драмой? А впрочем… Так легко ошибиться, когда поставил все на одну карту. Пиковая дама не знает пощады и любит пошутить.

Режиссер — Константин Балакин, номинант Национальной театральной Премии «Золотая маска» и лауреат премии «Мельпомена». Художник — Елена Вершинина, номинант Национальной театральной Премии «Золотая маска» и лауреат премии «Грани театра масс». В спектакле звучит музыка Роберта Шумана — квинтет для фортепьяно, двух скрипок, альта и виолончели ми-бемоль мажор, ор. 44.

Спектакль создан при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Продолжительность — 2 часа 20 минут с антрактом.

Возрастной адрес — 12+