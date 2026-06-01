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Гастроли Мичуринского драматического театра
8 июля в 12:00
Театр

Гастроли Мичуринского драматического театра

Театр драмы

С 6 по 9 июля на сцене нашего театра пройдут гастроли Мичуринского драматического театра. В программе — шесть спектаклей для зрителей разного возраста: от детских сказок до взрослых комедий и драм.

Расписание:

  • 6 июля, 19:00 — «Земля Эльзы». Почти сказочная история 16+
  • 7 июля, 12:00 — «Летучий корабль». Музыкальная сказка 6+
  • 7 июля, 19:00 — «Сваты». Застольная комедия 16+
  • 8 июля, 12:00 — «Стойкий оловянный солдатик» 6+
  • 8 июля, 19:00 — «Весы». Откровенный мужской разговор 16+
  • 9 июля, 19:00 — «Таня». Миф о невероятной любви в двух частях 16+

Возраст
16+