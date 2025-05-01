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Гарри Поттер и СимфоМультимедия
6 июня в 18:00
Концерты

Гарри Поттер и СимфоМультимедия

МКЦ

От первой встречи с Хогвартсом до эпических битв с Темным Лордом: Мультимедийный концерт «Гарри Поттер и СимфоМультимедия» камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией — это идеальная возможность погрузиться в удивительную вселенную Джоан Роулинг. В программе музыка из знаменитой франшизы, созданная в сотрудничестве композиторов Джона Уильямса, Николаса Хупера, Патрика Дойла и Александра Деспла. Зрители смогут снова погрузиться в атмосферу мира волшебников, вместе с героями фильма побывать на платформе 9 ¾, сыграть в шахматы, побороться за золотой снитч и пережить с любимыми персонажами как радостные, так и грустные моменты. Кульминацией концерта станет триумф добра, любви и дружбы, воплощенный в музыке и визуальных эффектах.

Программа*:

  • Prologue
  • Harry’s Wondrous World
  • The Arrival of Baby Harry
  • Platform Nine-and-Three-Quarters and the Journey to Hogwarts
  • Entry into the Great Hall and the Banquet
  • The Chess Game
  • The Face of Voldemort
  • The Flying Car
  • The Spiders
  • Cakes for Crabbe and Goyle
  • The Knight Bus
  • Double Trouble
  • The Werewolf Scene
  • The Dementors Converge
  • The Quidditch World Cup
  • Potter Waltz
  • Death of Cedric
  • Death of Sirius
  • Dumbledore’s Farewell
  • Statues
  • Severus and Lily
  • Voldemort’s End

*В программе возможны изменения Продолжительность: 1 час 20 мин. Без антракта

Возраст
6+
Жанры
Живая музыка