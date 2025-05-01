От первой встречи с Хогвартсом до эпических битв с Темным Лордом: Мультимедийный концерт «Гарри Поттер и СимфоМультимедия» камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией — это идеальная возможность погрузиться в удивительную вселенную Джоан Роулинг. В программе музыка из знаменитой франшизы, созданная в сотрудничестве композиторов Джона Уильямса, Николаса Хупера, Патрика Дойла и Александра Деспла. Зрители смогут снова погрузиться в атмосферу мира волшебников, вместе с героями фильма побывать на платформе 9 ¾, сыграть в шахматы, побороться за золотой снитч и пережить с любимыми персонажами как радостные, так и грустные моменты. Кульминацией концерта станет триумф добра, любви и дружбы, воплощенный в музыке и визуальных эффектах.
Программа*:
- Prologue
- Harry’s Wondrous World
- The Arrival of Baby Harry
- Platform Nine-and-Three-Quarters and the Journey to Hogwarts
- Entry into the Great Hall and the Banquet
- The Chess Game
- The Face of Voldemort
- The Flying Car
- The Spiders
- Cakes for Crabbe and Goyle
- The Knight Bus
- Double Trouble
- The Werewolf Scene
- The Dementors Converge
- The Quidditch World Cup
- Potter Waltz
- Death of Cedric
- Death of Sirius
- Dumbledore’s Farewell
- Statues
- Severus and Lily
- Voldemort’s End
*В программе возможны изменения Продолжительность: 1 час 20 мин. Без антракта
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Живая музыка