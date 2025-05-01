От первой встречи с Хогвартсом до эпических битв с Темным Лордом: Мультимедийный концерт «Гарри Поттер и СимфоМультимедия» камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией — это идеальная возможность погрузиться в удивительную вселенную Джоан Роулинг. В программе музыка из знаменитой франшизы, созданная в сотрудничестве композиторов Джона Уильямса, Николаса Хупера, Патрика Дойла и Александра Деспла. Зрители смогут снова погрузиться в атмосферу мира волшебников, вместе с героями фильма побывать на платформе 9 ¾, сыграть в шахматы, побороться за золотой снитч и пережить с любимыми персонажами как радостные, так и грустные моменты. Кульминацией концерта станет триумф добра, любви и дружбы, воплощенный в музыке и визуальных эффектах.

Программа*:

Prologue

Harry’s Wondrous World

The Arrival of Baby Harry

Platform Nine-and-Three-Quarters and the Journey to Hogwarts

Entry into the Great Hall and the Banquet

The Chess Game

The Face of Voldemort

The Flying Car

The Spiders

Cakes for Crabbe and Goyle

The Knight Bus

Double Trouble

The Werewolf Scene

The Dementors Converge

The Quidditch World Cup

Potter Waltz

Death of Cedric

Death of Sirius

Dumbledore’s Farewell

Statues

Severus and Lily

Voldemort’s End

*В программе возможны изменения Продолжительность: 1 час 20 мин. Без антракта