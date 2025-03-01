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Гарри-мальчик, который выжил
18 апреля в 18:00
Театр

Гарри-мальчик, который выжил

МКЦ

То, чего так долго ждал весь мир, мы воплотили на сцене! По мотивам книги Джоан Кэтлин Роулинг, Джека Торна и Джона Тиффани- «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Для всех любителей фэнтези и не только… История рассказывает о приключениях сына Гарри и Джинни, Альбуса Северуса, который сталкивается с личными проблемами и сложностями в Хогвартсе. Вместе со своим другом Скорпиусом, сыном Драко Малфоя, они решают отправиться в прошлое, чтобы спасти Седрика Диггори от смерти. Но изменение прошлого может иметь непредсказуемые последствия, и подросткам придется столкнуться с опасностью, которая может вернуть к жизни самого Волан-де-Морта. Захватывающая и уникальная история о поиске себя и борьбе за свободу выбора.

Специально для Вас будет представлен спектакль с расширенным актерским составом, качественным проекционным и световым оборудованием, благодаря чему в постановке будет передана атмосфера Хогвартса.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир вместе с его героями.

В постановке зрители увидят, как подростки ищут свое место в мире, сталкиваются с предрассудками и непониманием со стороны родителей.

Это история о любви, конфликтах, которая заставит задуматься о наших отношениях с близкими и о том, что значит быть семьей.

Спектакль пробудит глубокие эмоции и оставит незабываемые впечатления, показывая, что истинная любовь — это умение понимать и принимать друг друга. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального спектакля.

Возраст
6+