15 августа мы превращаем Лесопарк Рязань в эпицентр творчества и драйва c 11:00—22:00 .

В программе:

Территория мастеров: гончарное дело, стеклодувы, авторские мастер-классы и ремесленные лавки.

Музыкальный марафон: 10 часов живого звука! 80 артистов, лучшие кавер-группы и два мощных хэдлайнера, которые раскачают этот день.

Мы очень хотим, чтобы на нашем фестивале вы не только отдохнули, но и получили заряд вдохновения. Поэтому мы пригласили ребят из танцевальной школы — они покажут, что такое настоящий драйв.

На площадке будут работать 4 фотографа — они обязательно поймают в объектив ваши яркие улыбки и самые теплые семейные моменты.

Три талантливых диджея. Их сеты — это именно то, что нужно для идеального дня. Приходите танцевать вместе с нами!

Приходите за вдохновением и порцией отличного настроения. Будет громко, красиво и очень душевно!