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FSM FEST
15 августа в 11:00
Праздники

FSM FEST

Лесопарк

15 августа мы превращаем Лесопарк Рязань в эпицентр творчества и драйва c 11:00—22:00.

В программе:

  • Территория мастеров: гончарное дело, стеклодувы, авторские мастер-классы и ремесленные лавки.
  • Музыкальный марафон: 10 часов живого звука! 80 артистов, лучшие кавер-группы и два мощных хэдлайнера, которые раскачают этот день.
  • Мы очень хотим, чтобы на нашем фестивале вы не только отдохнули, но и получили заряд вдохновения. Поэтому мы пригласили ребят из танцевальной школы — они покажут, что такое настоящий драйв.
  • На площадке будут работать 4 фотографа — они обязательно поймают в объектив ваши яркие улыбки и самые теплые семейные моменты.
  • Три талантливых диджея. Их сеты — это именно то, что нужно для идеального дня. Приходите танцевать вместе с нами!

Приходите за вдохновением и порцией отличного настроения. Будет громко, красиво и очень душевно!

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