Финал ZDT RACING

Заключительный этап ZDT RACING на АСК «Aтрон»

15 И 16 НОЯБРЯ 2025 ГОДА

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Для вашего удобства в воскресенье, 16 ноября будет организован бесплатный автобус, который доставит вас от торгового центра «Барс» на Московском шоссе до места проведения мероприятия.

Расписание мероприятия:

15 ноября 2025

09:30 — Начало свободных тренировок

11:30 — 11:55 — Перерыв

12:00 — 16:00 — Квалификация

12:30 — 16:00 — DRIFT — TAXI

16 ноября 2025