Финал ZDT RACING

Заключительный этап ZDT RACING на АСК «Aтрон»
15 И 16 НОЯБРЯ 2025 ГОДА
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Для вашего удобства в воскресенье, 16 ноября будет организован бесплатный автобус, который доставит вас от торгового центра «Барс» на Московском шоссе до места проведения мероприятия.
Расписание мероприятия:
15 ноября 2025
- 09:30 — Начало свободных тренировок
- 11:30 — 11:55 — Перерыв
- 12:00 — 16:00 — Квалификация
- 12:30 — 16:00 — DRIFT — TAXI
16 ноября 2025
- 09:30 — Начало свободных тренировок для участников ТОП 32,
- 11:30 — 11:55 — Перерыв
- 12:00 — Парад участников ТОП 32
- 12:10 — 16:30 — Парные заезды ТОП 32,
- 16:40 — Награждение победителей и призеров, завершение мероприятия.
- 13:00 — 16:30 — DRIFT-TAXI
- Возраст
- 0+