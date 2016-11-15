Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 305
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 524
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 105
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 028
Финал ZDT RACING
15 ноября в 12:00
Спорт

Финал ZDT RACING

Трасса АСК «Атрон»

Заключительный этап ZDT RACING на АСК «Aтрон»

15 И 16 НОЯБРЯ 2025 ГОДА

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Для вашего удобства в воскресенье, 16 ноября будет организован бесплатный автобус, который доставит вас от торгового центра «Барс» на Московском шоссе до места проведения мероприятия.

Расписание мероприятия:

15 ноября 2025

  • 09:30 — Начало свободных тренировок
  • 11:30 — 11:55 — Перерыв
  • 12:00 — 16:00 — Квалификация
  • 12:30 — 16:00 — DRIFT — TAXI

16 ноября 2025

  • 09:30 — Начало свободных тренировок для участников ТОП 32,
  • 11:30 — 11:55 — Перерыв
  • 12:00 — Парад участников ТОП 32
  • 12:10 — 16:30 — Парные заезды ТОП 32,
  • 16:40 — Награждение победителей и призеров, завершение мероприятия.
  • 13:00 — 16:30 — DRIFT-TAXI

Возраст
0+