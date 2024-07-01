Фестиваль воздухоплавания «Небо России» 2024

С 4 по 12 августа в Рязанской области пройдет легендарный фестиваль воздухоплавания «НЕБО РОССИИ»! Ожидаем 35 команд воздухоплавателей со всей страны! Исполнить мечту о полете на воздушном шаре, поснимать красочные старты, наблюдать за Рязанскими воздушными играми и любоваться вечерним свечением аэростатов, — как много поводов присоединиться к нам в эти дни!

Самыми активными станут 9, 10 и 11 августа. В эти дни для вас будет работать фестивальная площадка в Спасском районе. В живописном уголке в 60 км от Рязани пройдут концерты, мастер-классы, развернется ярмарка рукоделия, будут работать фото-зоны и фудкорты. Все в лучших фестивальных традициях мира. Это отличный вариант для мини-отпуска, приезжайте к нам всей семьей!