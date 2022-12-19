Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2024» состоится 30 августа.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, ставшее с 2011 года одной из визитных карточек Рязани. Фестиваль проходит в пятницу, накануне Дня города. В 2023 году на «Подбелке» побывало около 20 тысяч человек.

Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка-2024» станет кавер-группа Bootleggers. По традиции каждый год хэдлайнером фестиваля становится победитель предыдущего года.

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер — клиники стоматологии «Дентастиль».