Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
29°
Срд, 28
31°
Чтв, 29
28°
ЦБ USD 91.48 -0.29 28/08
ЦБ EUR 102.29 -0.2 28/08
Нал. USD 90.55 / 91.00 27/08 18:30
Нал. EUR 100.30 / 100.94 27/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
4 часа назад
235
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
11 020
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
7 192
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
11 008
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Фестиваль уличных музыкантов «ПОДБЕЛКА-2024»
30 августа в 17:00
Праздники

Фестиваль уличных музыкантов «ПОДБЕЛКА-2024»

Улица Почтовая

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2024» состоится 30 августа.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, ставшее с 2011 года одной из визитных карточек Рязани. Фестиваль проходит в пятницу, накануне Дня города. В 2023 году на «Подбелке» побывало около 20 тысяч человек.

Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка-2024» станет кавер-группа Bootleggers. По традиции каждый год хэдлайнером фестиваля становится победитель предыдущего года.

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер — клиники стоматологии «Дентастиль».

Возраст
0+