Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
23°
Втр, 23
24°
Срд, 24
26°
ЦБ USD 87.78 -0.24 23/07
ЦБ EUR 95.76 -0.28 23/07
Нал. USD 88.01 / 88.50 22/07 18:30
Нал. EUR 96.80 / 97.50 22/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
3 554
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
3 766
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
5 104
Рязанским аграриям представили мощную и надежную технику Ростсельмаш
10 часов назад
371
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Фестиваль уличного кино
25 июля в 20:00
Праздники

Фестиваль уличного кино

ЦПКиО

Фестиваль уличного кино вновь в Рязани! Даты фестивальных показов в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха Рязани:

  • 25 июля — Доброе кино. Коллаборация с кинофестивалем «Лампа». 6+
  • 26 июля — Внеконкурсная программа 2024. 12+
  • 27 июля — Конкурсная программа 2024. 16+
  • 28 июля — Лучшие фильмы прошлых лет. 16+

Начало всех показов — 20:00. Вход свободный.

Фестиваль уличного кино — это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями.

В этом году за приз в 1 000 000 рублей поборются 7 короткометражек, отобранных из более чем 800 работ. В программе фильмы с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звёзд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

Возраст
16+