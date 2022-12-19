Фестиваль современного искусства «Параллели»

В субботу, 17 августа, в 18.00, мы открываем 6-й сезон ежегодной выставки современного искусства «Параллели» с подзаголовком «Без названия».

В фокусе внимания куратора — человек в двух ипостасях. Первая из них — личность в повседневной суете и поиск ответа на вопрос, как условный лирический бардак в частном пространстве характеризует его хозяина, преломляет восприятие человека окружающими, превращает из обывателя в творца. И можно ли это выстроенное авторское пространство читать как автопортрет — пусть литературный, с лирическим героем вместо автора, но портрет.

Вторая ипостась — человек в творчестве. Выставка предлагает самостоятельное исследование проблематики, как состояние вымышленного героя авторы проживают через свои работы — портреты, натюрморты, пейзажи, интерьеры — и становятся ли они сами аллюзией к этим персонажам. Наблюдение, как работают нехарактерные для авторов жанры, виды искусства, материалы и техника на решение художественных задач. Узнавание в работах автопортретов и отзвуков лирического бардака частных пространств, повлиявших на творческую ипостась автора и его лирического героя.

А если не цитировать концепцию и упростить приглашение — мы собрали неожиданный и гармоничный ансамбль авторов, в котором каждый зритель найдет своего собеседника. Ждем.